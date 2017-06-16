|
Алексей Мирный
8 Ноября, 2017 14:01
ФНС рассказали о эксперименте по маркировке лекарств
ФНС рассказали о эксперименте по маркировке лекарств.
Источник: DixiNews
, 08 Ноября - DIXINEWS.
Федеральная Налоговая Служба рассказала о вновь введённой системе маркировки лекарственных средств и препаратов. Здесь за минувшие пять месяцев 2017 года зарегистрировано около 1 млн упаковок лекарств в новой системе.
В данном новом эксперименте по проведению маркировки отдельных видов лекарств для применения в медицине уже участвуют 63 организации. Всё это производители, аптеки, дистрибьютеры и прочие медицинские организации, которые смогли зарегистрировать около 30 наименований препаратов.
Для регистрации в системе маркировки организациям, которые намерены стать участниками данного эксперимента, по словам ФНС необходимо обратить внимание "на наличие усиленной квалифицированной электронной подписи; полное соответствие ФИО руководителя; наличие лицензий на производство лекарств".
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия