Экономика

Алексей Мирный
8 Ноября, 2017 14:01

ФНС рассказали о эксперименте по маркировке лекарств

ФНС рассказали о эксперименте по маркировке лекарств.
Источник: DixiNews
#медицина

#ФНС

#лекарства
, 08 Ноября - DIXINEWS.

Федеральная Налоговая Служба рассказала о вновь введённой системе маркировки лекарственных средств и препаратов. Здесь за минувшие пять месяцев 2017 года зарегистрировано около 1 млн упаковок лекарств в новой системе.

В данном новом эксперименте по проведению маркировки отдельных видов лекарств для применения в медицине уже участвуют 63 организации. Всё это производители, аптеки, дистрибьютеры и прочие медицинские организации, которые смогли зарегистрировать около 30 наименований препаратов.

Для регистрации в системе маркировки организациям, которые намерены стать участниками данного эксперимента, по словам ФНС необходимо обратить внимание "на наличие усиленной квалифицированной электронной подписи; полное соответствие ФИО руководителя; наличие лицензий на производство лекарств".

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