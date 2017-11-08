Минэкономразвития ввело новое регулирование в отношение спирта

В Министерстве экономразвития РФ в среду подготовили отрицательное заключение на проект приказа об "утверждении технических условий в области оборота этилового спирта и требований к складским помещениям, за исключением натуральных дистиллятов и этанола".

В данном приказе ведомство намерено осуществлять регулировать перевозку спиртовой продукции на ЖД-транспорте в специализированных вагонах-цистернах в соответствии с теми правилами, которые утверждены приказом Министерства путей сообщения РФ еще в 2003.

Однако в данный момент перевозка спирта проходит на основании требований лицензий, которые позволяют применять иные виды транспортировки – "железнодорожных подвижных составов" и "контейнеров".