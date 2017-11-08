Промышленность

Алексей Мирный
8 Ноября, 2017 13:05

Минэкономразвития ввело новое регулирование в отношение спирта

Состав со спиртом.
Источник: DixiNews
#Минэкономразвития

#спиртное

#транспорт
, 08 Ноября - DIXINEWS.

В Министерстве экономразвития РФ в среду подготовили отрицательное заключение на проект приказа об "утверждении технических условий в области оборота этилового спирта и требований к складским помещениям, за исключением натуральных дистиллятов и этанола".

В данном приказе ведомство намерено осуществлять регулировать перевозку спиртовой продукции на ЖД-транспорте в специализированных вагонах-цистернах в соответствии с теми правилами, которые утверждены приказом Министерства путей сообщения РФ еще в 2003.

Однако в данный момент перевозка спирта проходит на основании требований лицензий, которые позволяют применять иные виды транспортировки – "железнодорожных подвижных составов" и "контейнеров".

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Минэкономразвития обсудили спорный вопрос о привлечении инвестиций в ВПК
Минэкономразвития прокомментировало необычную ситуацию с курсом рубля
Читайте в рубрике:
Доля гражданской продукции предприятий ОПК достигла 17%
В Чайковский мясокомбинат на службу приходят роботы
Новый корпус на Чайковской птицефабрике готов на 70%

Выставка к 100-летию революции 1917 года
Слегка приукрасили: Минобороны Дании завысило показатели американских самолётов, чтобы их закупить
Пресс-конференция глав МИД России и Мавритании
Стала известна причина крушения Ан-2 в Приамурье
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доля гражданской продукции предприятий ОПК достигла 17%
Москва, 08 Ноября, 14:01.
ФНС рассказали о эксперименте по маркировке лекарств
Москва, 08 Ноября, 13:05.
Минэкономразвития ввело новое регулирование в отношение спирта
За рубежом, 07 Ноября, 18:06.
Европа намерена изучать российский опыт развития территорий
Москва, 07 Ноября, 16:02.
Песков прокомментировал активность политиков перед выборами президента
Москва, 07 Ноября, 15:30.
ЦКБ "Рубин" начало создание атомных подводных крейсеров "Борей-Б"
Алтайский край, 07 Ноября, 14:11.
Алтайский край получит 4,2 млрд дотаций в 2018 году
Москва, 07 Ноября, 13:06.
На Московской Бирже Сбербанк обновил свой исторический максимум
Москва, 07 Ноября, 12:32.
ВЦИОМ: россияне ждут падение рубля, однако держат в нём свои сбережения
Чайковский, 07 Ноября, 12:02.
В Чайковский мясокомбинат на службу приходят роботы
Красноярск, 07 Ноября, 11:09.
Кинофестиваль "Путешествие по России" пройдёт в Красноярске
За рубежом, 06 Ноября, 15:05.
Россия покажет новые системы киберзащиты на выставке в Таиланде
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия