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Алексей Мирный
8 Ноября, 2017 13:05
Минэкономразвития ввело новое регулирование в отношение спирта
Состав со спиртом.
Источник: DixiNews
, 08 Ноября - DIXINEWS.
В Министерстве экономразвития РФ в среду подготовили отрицательное заключение на проект приказа об "утверждении технических условий в области оборота этилового спирта и требований к складским помещениям, за исключением натуральных дистиллятов и этанола".
В данном приказе ведомство намерено осуществлять регулировать перевозку спиртовой продукции на ЖД-транспорте в специализированных вагонах-цистернах в соответствии с теми правилами, которые утверждены приказом Министерства путей сообщения РФ еще в 2003.
Однако в данный момент перевозка спирта проходит на основании требований лицензий, которые позволяют применять иные виды транспортировки – "железнодорожных подвижных составов" и "контейнеров".
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