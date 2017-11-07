Европа намерена изучать российский опыт развития территорий

В Бухаресте состоялась 17-я сессия Конференции Министров стран-членов Совета Европы, которые ответственны за пространственное планирование (СЕМАТ - прим. ред.). В ней принял участие представитель от РФ - замминистра экономического развития России Савва Шипов.

Здесь собрались делегаты более чем от 20 стран-членов Совета Европы и различных международных организаций. Обсуждались, в том числе, новые подходы в организации городского планирования, выявления эндогенного потенциала различных территорий, а также тренды пространственного развития в Европе.

"Основная тема Конференции, связанная с внедрением концепции функциональных ареалов - территорий, взаимосвязанных экономически, инфраструктурно и социально, согласуется с многолетним российским опытом долгосрочного планирования. Он направлен на выявление зон, обладающих общими природными и функциональными особенностями», - сказал Шипов.