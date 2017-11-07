Песков прокомментировал активность политиков перед выборами президента

Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России отметил, что считает естественным рост политической и социальной активности в преддверии президентских выборов, которые должны пройти в марте 2018 года по всей России.

Этими словами он дал комментарий по поводу опубликованного во вторник на РБК доклада Центра экономических и политических реформ о росте социальных и политических процессов в стране почти на 2/3 с начала года. Песков также отметил, что еще не успел ознакомился с докладом.

"В целом, речь идет о предвыборном годе - через пять месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы. В любой стране мира происходит рост социальной активности в целом, растёт количество мероприятий в поддержку президента, и тех, которые болезненно реагируют на те или события и процессы. Поэтому это естественная активизация, которая каждый раз сопровождает предвыборный период", - прокомментировал пресс-секретарь.