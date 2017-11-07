Армия и оружие

Алексей Мирный
7 Ноября, 2017 15:30

ЦКБ "Рубин" начало создание атомных подводных крейсеров "Борей-Б"

Строительство АПЛ типа "Борей-А".
Автор фото: Марина Лысцева
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.

В России начались работы по созданию новой модификации стратегических атомных подводных лодок типа "Борей-Б". Об этом сообщил Валерий Герасимов - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

"Начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками "Борей-Б"... Боевые возможности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения повысились на 25%, возросли скрытность и боевая устойчивость морских Стратегических ядерных сил", - рассказал начальник Генерального штаба на заседании в Минобороны.

Напомним, что на данный момент в строительстве находятся пять подводных крейсеров типа "Борей-А", они призваны создать новую морскую составляющую ядерной триады. Появление нового образца вооружений в стратегических ядерных силах играет большое значение как аргумент в международной дипломатии.

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