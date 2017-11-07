Аграрии рассказали о взаимовыручке в Пермском крае при сборе урожая

В Пермском крае завершена уборочная компания 2017 года, подведена статистика. В этом регионе сезон обозначился ливневыми дождями и очень плохой погодой, что мешало аграриям выполнять свои задачи.

Непрекращающиеся дожди превратили всю почву в труднопроходимое болото. Вязли трактора, комбайны и другие сельскохозяйственные машины. У трактористов и механизаторов работы было в разы больше обычного, так как техника не выдерживала таких условий и попросту выходила из строя.

В сложных обстоятельствах соседние фермерские хозяйства стали приходить друг другу на выручку и общими усилиями убирать урожай.

«Работа была напряженная. Четыре комбайна, принадлежащих ЗАО Птицефабрика «Чайковская», помогли обработать Агрофирме «Мясо», а также фермеру Коликову, более 2600 гектар зяби. По итогам пришлось около 700 гектар на одну машину и примерно по 1000 тонн зерна. Для Чайковского мясокомбината было обработано за 5 дней более 400 гектар земли», - рассказывает журналисту ИА DixiNews главный агроном предприятия ЗАО Птицефабрика «Чайковская» Андрей Васильевич Марков.

Человеческий фактор сыграл огромное значение для фермеров Прикамья. В помощи участвовали всего 5 комбайнёров, которые ценой значительного напряжения сил смогли выручить предприятия и спасти урожай. На каждого пришлось по 700-800 гектаров зяби, что очень высокий трудовой показатель.

Агрофирма «Мясо» высказала большую благодарность своим коллегам из ЗАО Птицефабрика «Чайковская», обозначив огромное значение товарищества в аграрном секторе.