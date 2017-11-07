Чайковская птицефабрика отчиталась о результатах уборки урожая

В Пермском крае завершён подсчёт статистики урожая 2017 года. Составлены соответствующие графики, подготовлены отчёты для ведомств сельского хозяйства. В целом, не смотря на погоду, урожай оказался хорошим.

Как отмечают многие фермеры не только Перми, но многих других регионов России, этот сезон был весьма тяжел из-за сложных погодных условий. Постоянные дожди сильно мешали в посевных работах и при сборе урожая.

«Кормовые мы собрали успешно. Результаты летней посевной компании - 5200 тонн зерновых с общей площади около 3000 гектаров. А значит средняя урожайность у нас составила около 17,5 центнеров с гектара. Это, конечно, не является рекордом, однако в сравнении с соседними хозяйствами, мы имеем хорошие показатели», - рассказал журналистам ИА DixiNews главный агроном предприятия ЗАО Птицефабрика «Чайковская» Андрей Васильевич Марков.

Он добавил, что в планах у было собрать 5000 тонн зерна, а по результатам уборочной компании оказалось, что план превышен на 200 тонн и это вполне неплохо. Специалист отметил, что работы у предприятия в этом сезоне было много. Кроме своих полей они помогли собрать урожай в 1600 тонн для других хозяйств.

Также уже после завершения сбора урожая Чайковская птицефабрика начала подготовку новых посевных площадей, распахивая целину. «Мы вспахали уже 2600 гектар земли, кроме того ещё 200 гектар очистили от леса. В будущем году мы будем засеивать и эти площади», - отметил Марков.

Несмотря на то, что урожай оказался хорошим, по словам агронома, его всё равно не хватит для кормления собственного поголовья птицы. «У нас уходить около 60 тонн в сутки на кормление кур, таким образом весь наш урожай мы съедим за 3 месяца. Остальное нам приходится закупать», - продолжил главный агроном.

Чайковская птицефабрика традиционно продолжает вырабатывать эффективные методики и решения в сельскохозяйственном секторе. Среди крупных фермерских предприятий региона, она остаётся в числе отраслевых лидеров.