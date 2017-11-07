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Алексей Мирный
7 Ноября, 2017 14:11
Алтайский край получит 4,2 млрд дотаций в 2018 году
Алтайский край.
Источник: DixiNews
Алтайский край, 07 Ноября - DIXINEWS.
В 2018 году Алтайский край получит 4,2 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства должны пойти на создание сбалансированность местного бюджета, а также они призваны помочь ускорить социально-экономическое развитие региона.
Кроме того, усиленную поддержку должны получить муниципальные государственные образования. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
"В 2018 году наш регион получит из федерального бюджета очень большую сумму - 4,2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности краевого бюджета... Это в шесть раз больше, чем мы по этой же линии получали в 2017 году. Особое внимание будет уделено муниципальным образованиям, а также эти средства помогут ускоренному социально- экономическому развитию нашей территории", - отмечает руководство региона.
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