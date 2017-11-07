Алтайский край получит 4,2 млрд дотаций в 2018 году

В 2018 году Алтайский край получит 4,2 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства должны пойти на создание сбалансированность местного бюджета, а также они призваны помочь ускорить социально-экономическое развитие региона.

Кроме того, усиленную поддержку должны получить муниципальные государственные образования. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

"В 2018 году наш регион получит из федерального бюджета очень большую сумму - 4,2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности краевого бюджета... Это в шесть раз больше, чем мы по этой же линии получали в 2017 году. Особое внимание будет уделено муниципальным образованиям, а также эти средства помогут ускоренному социально- экономическому развитию нашей территории", - отмечает руководство региона.