Финансы

Алексей Мирный
7 Ноября, 2017 13:06

На Московской Бирже Сбербанк обновил свой исторический максимум

Московская Биржа.
Источник: DixiNews
#деньги

#статистика

#биржа
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.

Акции крупнейшей финансовой организации Российской Федерации Сбербанк сегодня во вторник обновили свой исторический максимум. Они превысили стоимость в 200 рублей за бумагу. Об этом сообщили на Московской Бирже.

Также здесь в отчёте отмечено, что объем торгов на рынках за октябрь 2017 года составил в общей сложности 69,4 трлн рублей.

"Значительный рост объемов торгов зафиксирован на рынке облигаций – 68%. Положительная динамика наблюдалась на рынке акций – рост 6,4%. На валютном рынке объем операций увеличился на 5,6%. На срочном рынке объем торгов опционными контрактами увеличился на 31,7%, товарными фьючерсами на 19%", - отмечено на официальном сайте Московской биржи.

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