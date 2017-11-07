На Московской Бирже Сбербанк обновил свой исторический максимум

Акции крупнейшей финансовой организации Российской Федерации Сбербанк сегодня во вторник обновили свой исторический максимум. Они превысили стоимость в 200 рублей за бумагу. Об этом сообщили на Московской Бирже.

Также здесь в отчёте отмечено, что объем торгов на рынках за октябрь 2017 года составил в общей сложности 69,4 трлн рублей.

"Значительный рост объемов торгов зафиксирован на рынке облигаций – 68%. Положительная динамика наблюдалась на рынке акций – рост 6,4%. На валютном рынке объем операций увеличился на 5,6%. На срочном рынке объем торгов опционными контрактами увеличился на 31,7%, товарными фьючерсами на 19%", - отмечено на официальном сайте Московской биржи.