ВЦИОМ: россияне ждут падение рубля, однако держат в нём свои сбережения

Россияне ждут некоторого падение курса рубля в будущем году, однако продолжают держать сбережения именно в национальной валюте. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Информация собрана по результатам опроса и опубликована во вторник наофициальном сайте организации.

"Согласно последним данным, в трехмесячной перспективе ожидается, что за доллар будут давать 63 рубля (среднее значение по ответам респондентов, давших конкретный прогноз, - 61%), через год - 64 рубля (по ответам 49%)", - сообщается в результатах опроса. Также здесь отмечено, что прогнозы собраны на фоне официального курса в 58 рублей за один доллар.

ВЦИОМ также отметил, что за ситуацией на рынке валют следят 58% граждан, это на 15% больше, чем в 2016-м.