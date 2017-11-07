Кинофестиваль "Путешествие по России" пройдёт в Красноярске

В Красноярске с 17 по 19 ноября будет проходить кинофестиваль "Путешествие по России". В его рамках, помимо различных кинопоказов, пройдут творческие встречи с известными режиссерами-документалистами и путешественниками.

Гости и участники проекта познакомятся с Иваном Левандовским и Валентином Удаловым - полярными летчиками, а также с Леонидом Кругловым - знаменитым режиссером, членом Русского географического общества.

Показы кинолент состоятся в Доме кино Красноярска, в кинотеатре "Мечта" и в знаменитом заповеднике "Столбы". Всего в состав программы входят более 20 фильмов, среди которых документальные фильмы "Озеро в море" и "Бианки. Портреты на фоне эпохи" режиссёра Сергея Цихановича, которые созданны при поддержке Минкультуры Российской Федерации.