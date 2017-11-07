Культура

Алексей Мирный
7 Ноября, 2017 11:09

Кинофестиваль "Путешествие по России" пройдёт в Красноярске

Дом кино в Красноярске.
Источник: DixiNews
#кино

#фестиваль

#фильм
Красноярск, 07 Ноября - DIXINEWS.

В Красноярске с 17 по 19 ноября будет проходить кинофестиваль "Путешествие по России". В его рамках, помимо различных кинопоказов, пройдут творческие встречи с известными режиссерами-документалистами и путешественниками.

Гости и участники проекта познакомятся с Иваном Левандовским и Валентином Удаловым - полярными летчиками, а также с Леонидом Кругловым - знаменитым режиссером, членом Русского географического общества.

Показы кинолент состоятся в Доме кино Красноярска, в кинотеатре "Мечта" и в знаменитом заповеднике "Столбы". Всего в состав программы входят более 20 фильмов, среди которых документальные фильмы "Озеро в море" и "Бианки. Портреты на фоне эпохи" режиссёра Сергея Цихановича, которые созданны при поддержке Минкультуры Российской Федерации.

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