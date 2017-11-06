Россия покажет новые системы киберзащиты на выставке в Таиланде

Россия с понедельника будет принимать участие в международной выставке Defense & Security 2017.Здесь будут представлены отечественные разработки в области кибербезопасности в сфере значимых информационных систем.

Также здесь покажут продукцию военной отрасли отечественного производства.

В данной выставке примет участие российский спецэкспортер - компания "Рособоронэкспорт". В рамках мероприятия она проведет свою презентацию под названием "Кибербезопасность: защита информации".

"Рособоронэкспорт" совместно с другими предприятиями промышленности смог подготовить также пакет предложений решения задач кибербезопасности. "Наши предложения включают в себя средства и системы, а также интегрированные решения в данной области, которые уже прошли всесторонние испытания и внедрены во многие объекты инфраструктуры в России", - отметил Виктор Бракунов - начальник управления внешних связей "Рособоронэкспорта".