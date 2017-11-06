Технологии и наука

Алексей Мирный
6 Ноября, 2017 15:05

Россия покажет новые системы киберзащиты на выставке в Таиланде

Участники на выставке Defense and Security Thailand 2017.
Источник: DixiNews
#выставка

#безопасность

#киберзащита
За рубежом, 06 Ноября - DIXINEWS.

Россия с понедельника будет принимать участие в международной выставке Defense & Security 2017.Здесь будут представлены отечественные разработки в области кибербезопасности в сфере значимых информационных систем.

Также здесь покажут продукцию военной отрасли отечественного производства.

В данной выставке примет участие российский спецэкспортер - компания "Рособоронэкспорт". В рамках мероприятия она проведет свою презентацию под названием "Кибербезопасность: защита информации".

"Рособоронэкспорт" совместно с другими предприятиями промышленности смог подготовить также пакет предложений решения задач кибербезопасности. "Наши предложения включают в себя средства и системы, а также интегрированные решения в данной области, которые уже прошли всесторонние испытания и внедрены во многие объекты инфраструктуры в России", - отметил Виктор Бракунов - начальник управления внешних связей "Рособоронэкспорта".

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