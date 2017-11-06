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Алексей Мирный
6 Ноября, 2017 15:05
Россия покажет новые системы киберзащиты на выставке в Таиланде
Участники на выставке Defense and Security Thailand 2017.
Источник: DixiNews
За рубежом, 06 Ноября - DIXINEWS.
Россия с понедельника будет принимать участие в международной выставке Defense & Security 2017.Здесь будут представлены отечественные разработки в области кибербезопасности в сфере значимых информационных систем.
Также здесь покажут продукцию военной отрасли отечественного производства.
В данной выставке примет участие российский спецэкспортер - компания "Рособоронэкспорт". В рамках мероприятия она проведет свою презентацию под названием "Кибербезопасность: защита информации".
"Рособоронэкспорт" совместно с другими предприятиями промышленности смог подготовить также пакет предложений решения задач кибербезопасности. "Наши предложения включают в себя средства и системы, а также интегрированные решения в данной области, которые уже прошли всесторонние испытания и внедрены во многие объекты инфраструктуры в России", - отметил Виктор Бракунов - начальник управления внешних связей "Рособоронэкспорта".
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