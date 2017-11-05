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Алексей Мирный
5 Ноября, 2017 22:03
"Газпром" завершил строительство своей части "Турецкого потока"
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit.
Автор фото: Михаил Метцель
Турция, 05 Ноября - DIXINEWS.
Первая из четырёх ниток большого морского газопровода, который получил название "Турецкий поток" вошла в исключительную экономическую зону Турции в этоу субботу. Об этом говорится в официальном докладе оператора данного проекта.
"Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами", - сообщает оператор.
Данная нитка, введённая первой, предназначена для использования Турцией, вторая - снабдит газом страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из ниток - около 15,75 млрд кубометров газа в год.
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