"Газпром" завершил строительство своей части "Турецкого потока"

Первая из четырёх ниток большого морского газопровода, который получил название "Турецкий поток" вошла в исключительную экономическую зону Турции в этоу субботу. Об этом говорится в официальном докладе оператора данного проекта.

"Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами", - сообщает оператор.

Данная нитка, введённая первой, предназначена для использования Турцией, вторая - снабдит газом страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из ниток - около 15,75 млрд кубометров газа в год.