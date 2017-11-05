Промышленность

Алексей Мирный
5 Ноября, 2017 21:02

Новый корпус на Чайковской птицефабрики готов на 70%

Корпус с курами-несушками.
Источник: DixiNews
#реконструкция

#ПтицефабрикаЧайковская

#сельскоехозяйство
Чайковский, 05 Ноября - DIXINEWS.

Многие предприятия сельскохозяйственной отрасли Прикамья торопятся завершить работы по модернизации производства до наступления холодов. ЗАО Птицефабрика «Чайковская» также в их числе.

Пару лет назад, на данном предприятии была поставлена задача роста производства птицефабрики. Технические специалисты и другие сотрудники должны были решить её оптимальными способами.

После проведения необходимых расчётов пришли к выводу, что необходимо ежегодно проводить модернизацию всех имеющихся корпусов. Это позволило бы наиболее гармоничным способом нарастить производство яица.

В распоряжении ЗАО Птицефабрика «Чайковская» имелось большое крытое помещение, которое ранее использовалось как коровник, однако давно проставило без дела. Руководством предприятия было принято решение отремонтировать и перестроить его под новый корпус для производства яица.

«Мы решили, что будет неплохо перестроить коровник, который изначально предназначался для 200 голов КРС (крупный рогатый скот – прим. ред.) в цех для содержания кур в количестве 80 тысяч голов», - рассказывает корреспонденту ИА "DixiNews" главный агроном предприятия Андрей Васильевич Марков.

Агроном добавляет, что благодаря росту поголовья, интенсивность производства яйца и запуск нового цеха следует ожидать к Новому году, «на данный момент он готов на 70%», - отмечает главный агроном. На предприятии надеются окупить расходы на переоборудование в течение 2 лет.

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