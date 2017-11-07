Промышленность

Алексей Мирный
7 Ноября, 2017 12:02

В Чайковский мясокомбинат на службу приходят роботы

Животноводческий корпус.
Источник: DixiNews
#ЧайковскийМясокомбинат

#сельскоехозяйство

#робототехника
Чайковский, 07 Ноября - DIXINEWS.

В Пермском крае не так много предприятий сельского хозяйства, которые могут похвастаться столь высокотехнологичным оснащением своего производства, как ЗАО «Агрофирма «Мясо».

К концу нынешнего года, здесь намерены ввести в строй абсолютно новый животноводческий комплекс, построенный практически с нуля, на базе цеха для КРС (крупный рогатый скот – прим. ред.). Здесь, согласно техническому заданию, будут содержаться более 400 голов, в том числе специальный родильный комплекс.

Оснащение данного проекта новейшей робототехничеким оборудованием, руководство Агрофирмы «Мясо» считает наивысшим приоритетом. Учитывая, что роботы способны работать круглосуточно, а также тщательно следить за здоровьем животных в режиме он-лайн, осуществлять уборку помещений, соблюдать графики кормления и доения животных. Таким образом, здесь надеются создать высокотехнологичный комплекс, способный не только повысить удои молока, но и создать предпосылки для дальнейшего роста поголовья скота.

«Устанавливается 3 независимых робототехнических установки, каждая из них рассчитана на 70 голов скота – соответственно всего будет 210 дойных коров. Также в состав и задачи комплекса будет входить обеспечение родильного отделения на 270 коров», - поделился с журналистом ИА DixiNews главный агроном ЗАО «Агрофирма «Мясо» Александр Александрович Матвеев.

Однако самым важным нововведением, как отмечают сотрудники Чайковского Мясокомбината, является введение в производство новейшей Программы управления стадом. Это единый информационный центр, на котором завязаны все ключевые элементы оборудования и технологические процессы.

«Благодаря новой системе, мы можем отслеживать и контролировать жвачку коров, то есть время и количество кормления. Оборудование позволяет самостоятельно осуществлять подачу комбикормов в необходимом той или иной коровке количестве, - делится наработками ЗАО «Агрофирма «Мясо» агроном предприятия.

- Роботы также определяют охоту коров, я имею ввиду потребность в размножении. И конечно система осуществляет контроль доения. Благодаря ей мы можем определить сколько доек в сутки подходить той или иной корове. К примеру, есть животные, у которых вымя маленькое, не вмещает больше 5 литров молока, их нужно доить около 5 раз в день. А есть и другие, которым достаточно 1-2 доек», - рассказывает подробности технологического процесса Александр Александрович Матвеев.

Таким образом, за вводом в строй новых роботов для сельского хозяйства стоить развитие всей отрасли в целом. Такие тенденции определены не только для Перми, но и для всех регионов России.

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