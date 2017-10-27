Антимонопольная служба проверит ценообразование на iPhone X

ФАС (Федеральная антимонопольная служба) Российской Федерации из-за жалобы поступившей от гражданина намерена проверить ценообразование на мобильный телефон iPhone X. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС России будет проводить проверку ценообразования", - отметили в ФАС.

Ранее также стало известно, что антимонопольная служба проверит ценообразование и на модель iPhone 8 из-за поступающих жалоб покупателей.