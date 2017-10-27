Общество

Алексей Мирный
5 Ноября, 2017 18:02

Антимонопольная служба проверит ценообразование на iPhone X

Презентация iPhone X.
Источник: DixiNews
#экономика

#iPhone

#служба
Москва, 05 Ноября - DIXINEWS.

ФАС (Федеральная антимонопольная служба) Российской Федерации из-за жалобы поступившей от гражданина намерена проверить ценообразование на мобильный телефон iPhone X. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС России будет проводить проверку ценообразования", - отметили в ФАС.

Ранее также стало известно, что антимонопольная служба проверит ценообразование и на модель iPhone 8 из-за поступающих жалоб покупателей.

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