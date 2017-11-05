В Пермском крае подвёли статистику урожая 2017 года

В Пермском Крае завершился подсчёт результатов урожая 2017 года. Составлены статистики, графики, подготовлены отчёты в соответствующие ведомства. В целом, урожай оказался хорошим, не смотря на трудности с погодой.

«Зябь для кормовых мы подняли. По результатам летней посевной компании мы собрали 4120 тонн зерновой обмолотки с общей площади 2140 гектаров. Таким образом средняя урожайность по нашим полям составила около 20 центнеров с гектара, что хоть и не является рекордным показателем, но относительно соседних хозяйств, мы впереди. Кроме того, мы уже засеяли 200 гектар озимых на зелёный корм», - рассказал журналистам ИА «DixiNews» главный агроном ЗАО «Агрофирма «Мясо» Александр Александрович Матвеев.

Как отмечают многие фермерские хозяйства не только в Перми, но и по многим другим регионам России, что этот сезон был очень тяжел с точки зрения погодных условий. Непрекращающиеся дожди очень сильно мешали как при посевных работах, так и при сборе урожая.

«На один комбайн в период уборочной компании у нас приходилось по 300 часов, работали круглосуточно. Наши механизаторы и комбайнёры потрудились на славу. Машины просто увязали, тонули в полях», - отметил Александр Александрович.

«Для КРС (крупный рогатый скот – прим. ред.) и для свиней придётся закупить дополнительно еще около 3000 тонн корма, того что мы выращиваем нам не хватает, - пояснил главный агроном ЗАО «Агрофирма «Мясо», - поэтому мы решили несколько изменить стратегию наших действий. Мы отказываема от значительной части озимого зернового клина в пользу посева кукурузы. В этом году на зиму мы уже засеяли 224 гектара этой культуры, а на будущий год планируем увеличить площадь до 350-400 гектар».

Чайковский мясокомбинат традиционно не стоит на месте и продолжает вырабатывать новаторские, наиболее эффективные методики решения сельскохозяйственный задач. Среди фермерских предприятий своего региона он остаётся в числе лидеров отрасли.