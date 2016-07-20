Изменились правила провоза багажа с самолётах

Изменения в Федеральные авиаправила, сокращающие минимальный вес перевозимой ручной клади, которую возможно провезти бесплатно, с 10 до 5 кг, скоро вступят в силу в России. В данные правила также добавляется понятие ручной клади.

Теперь пассажиры смогут перевозить с собой в салоне не более 5 килограмм ручной клади. Также сократился список перевозимых вещей, из них исключены те, что можно поместить в сумку, к примеру ноутбук и мобильный телефон. Важно то, что теперь можно будет в салоне самолёта перевозить рюкзак, однако его размеры установлены очень меленькими - не более 36 сантиметров по самому большому измерению.

Генеральный директор лоуклостера "Победа" рассказал СМИ, что ручную кладь теперь ограничат в размерах: в трех измерениях 36х30х27 сантиметров. Однако компания обещает, что минимальная цена на билет снизится до 500 рублей.