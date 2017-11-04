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Алексей Мирный
4 Ноября, 2017 17:34
Москва отмечает "День народного единства"
Москва отмечает "День народного единства".
Автор фото: Екатерина Якель
Москва, 04 Ноября - DIXINEWS.
Жители, а также гости российской столицы в эти минуты начали праздновать ежегодный День народного единства, который проходит в Москве и во многих городах страны.
В рамках данного фестиваля "День народного единства" на Площади Революции и Тверской площади раскинуты торговые павильоны с традиционной едой народов России, сибирские охотники ходят в национальной одежде ходят, новгородские купцы, девушки в цветных платках, об этом передает корреспондент ИА "DixiNews" с места событий.
"У нас здесь присутствуют около 80 малых компаний и индивидуальных предпринимателей из разных регионов России", - отметил представитель оргкомитета фестиваля.
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