Москва отмечает "День народного единства"

Жители, а также гости российской столицы в эти минуты начали праздновать ежегодный День народного единства, который проходит в Москве и во многих городах страны.

В рамках данного фестиваля "День народного единства" на Площади Революции и Тверской площади раскинуты торговые павильоны с традиционной едой народов России, сибирские охотники ходят в национальной одежде ходят, новгородские купцы, девушки в цветных платках, об этом передает корреспондент ИА "DixiNews" с места событий.

"У нас здесь присутствуют около 80 малых компаний и индивидуальных предпринимателей из разных регионов России", - отметил представитель оргкомитета фестиваля.