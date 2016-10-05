Птицефабрика "Чайковская" подвела итоги урожая ВТМ

Объём производства витаминно-травяной муки в этом урожайном году несколько превзошел прошлогодний и достиг 1510 тонн. Собрали его с площади 700 гектаров.

Витаминно-травяная мука - это один из основных белково-витаминных составляющих в кормлении домашней птицы, потому на Чайковской птицефабрике к её производству и качественным показателям относятся очень внимательно.

В отличие от пшеницы, в этой муке больше протеина. ВТМ, кроме того, богата на наличие витаминов А, Е, а также В2 и В4 в легкоусвояемой форме. Здесь имеется растительный компонент, включающий в себя безазотисто-экстрактивные вещества, придающие яйцу и мясу кур хороший вкус и полезные свойства.

Чайковская птицефабрика традиционно выращивает люцерну и траву-однолетку. «Около половину выращенной травы мы съедаем сами, я имею ввиду скармливаем птице, еще 900 тонн идет на продажу», - поделился с корреспондентом ИА "DixiNews" главный агроном предприятия Андрей Васильевич Марков.

«Продукция витаминно-травяной муки продаётся на Ярославский бройлер, на многие птицефабрики по всей Удмуртии и Перми, а также на Гладовский комбикормовый завод», - продолжает главный агроном ЗАО Птицефабрика «Чайковская».

В этом году как процессу посевной, так и сбору урожая очень сильно мешала погода. Эффективность производства упала в целом на 30-40%, что очень негативно сказывается на себестоимости продукции.

Непрерывные дожди не только сорвали сроки уборки, но также и повлияли на свойства урожая. Так витаминная трава оказалась перенасыщена влагой. Пришлось высушивать его используя на 50% больше газа в специальных сушилках. Однако трудовому коллективу всё равно удалось выйти на плановые показатели и даже несколько превысить их.