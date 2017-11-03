Экономика

Станислав Сикорский
3 Ноября, 2017 14:30

"Аэрофлот", продвигая свой сервис, "зашуршал" в СМИ

Пассажирский лайнер компании "Аэрофлот".
Источник: DixiNews
#Аэрофлот

#суд

#услуги
Российская Федерация, 03 Ноября - DIXINEWS.

В СМИ появились подробности инцидента, связанного с обращением в судебные инстанции гражданина, недовольного обслуживанием компании "Аэрофлот". В частности, автор иска остался не удовлетворен качеством последнего перелета на борту лайнера компании.

Как передает портал Infox.ru, пассажир по имени Лев Левченко возмутился шумом целофана на борту самолета. Он заявил, что упаковки от пищи, выдаваемой пассажирам на борту лайнера, через чур громко шуршат. Вследствие этого россиянин не сумел как следует выспаться.

По мнению мужчины, вызванная такой мелочью бессонница стоит того, чтобы взыскать с "Аэрофлота" без малого 999 999 рублей и 99 копеек.

Некоторые издания обратили внимание, что огласка такого рода происшествия - не иначе как пиар услуг "Аэрофлота", предпринятый официальным представительством транспортной компании. Журналисты полагают странным появление резонанса вокруг нелепого эпизода. При этом к публикации соответствующей информации прибегли даже СМИ федерального масштаба.

Согласно мнению отдельных специалистов в области пиара, авиакомпания сама несет ответственность за розыгрыш этого инцидента. Такой ход пресс-службы выглядит в некоторой степени новаторским на отечественном пространстве. 

В настоящий момент стоит лишь ждать реакции представителей Пресненского районного суда Москвы. Именно в данное учреждение обратился гражданин Левченко. Эксперты полагают, что в случае серьезного отношения к иску, как следствие, в судах появятся новые обращения подобного толка. Случившееся происшествие может стать прецедентом для возникновения схожих случаев "недовольства" клиентов "Аэрофлота".

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