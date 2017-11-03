Культура

Алексей Мирный
3 Ноября, 2017 18:08

ГИМ проводит проект к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Владимир Ильич Ленин.
Источник: DixiNews
#революция

#история

#мероприятие
Москва, 03 Ноября - DIXINEWS.

В известном Государственном историческом музее пройдёт открытие крупного культурно-выставочного проекта "Энергия мечты", который приурочен к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В церемонии открытия мероприятия уже поучаствовал глава Минкульта России Владимир Мединский, Сергей Нарышкин - глава РИО (Российское историческое общество), а также директор ГИМ (Государственного исторического музея - прим. ред.) Алексей Левыкин.

"Российское историческое общество весь этот год, юбилейный для Великой русской революции, стремилось помочь россиянам до конца осознать исторические истоки революции. Мы с самого начала понимали, что нет простых и однозначных ответов на многие вопросы. Понимали, что осмысление причин и истоков этого события еще на долгие годы останется темой научных дискуссий. И эта выставка дает возможность узнать что-то новое, понять для себя уроки революции, которая прошла 100 лет назад", - рассказ Нарышкин.

Как отметили организаторы мероприятия, это будет важным событием "восклицательным знаком истории".

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