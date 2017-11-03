Китай готовит начало стратегического сотрудничества с ЕврАзЭс

Руководитель Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков рассказал о перспективных направлениях развития сотрудничества между Китаем и Россией. Он прокомментировал нюансы торгово-экономического сотрудничества.

Медведков выступил в рамках конференции "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции".

Обсуждались проекты, реализация которых призвана привести не только к российско - китайской экономической интеграции, но также и к интеграции с организацией ЕврАзЭс. Речь здесь шла о Соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве, которое должно быть подписано между Китаем и Евразийским экономическим союзом.

Как отметил Максим Медведков, соглашение может быть подписано в ближайшее время, совсем недавно были проведены переговоры по этому вопросу. "Сейчас идет окончательная подготовка текста", - рассказал Медведков. - Соглашение будет означать международное признание Китаем ЕврАзЭс".