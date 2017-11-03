Финансы

Алексей Мирный
3 Ноября, 2017 14:09

Минфин закупил валюту на сумму 122,8 миллиардов рублей

Минфин закупил валюту на сумму 122,8 миллиардов рублей.
Источник: Getty Images
#Минфин

#валюта

#деньги
Москва, 03 Ноября - DIXINEWS.

Министерство финансов Российской Федерации с 8 ноября по 6 декабря текущего года произвела закупку валюты на сумму 122,8 миллиардов рублей. которые являются дополнительными доходами от нефти.

В октябре 2017 года эти дополнительные доходы финансовым ведомством прогнозируются на уровне около 125,8 миллиардов рублей. Такое сообщение размещено на официальном сайте Минфина.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 8 ноября по 6 декабря 2017 года, составляет 122,8 миллиардов рублей. - отмечают специалисты ведомства, - Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 5,8 миллиардов рублей".

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