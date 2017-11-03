Промышленность

Алексей Мирный
3 Ноября, 2017 10:11

"КамАЗ" запустит производство грузовиков в Узбекистане

Новые грузовики "КамАЗ".
Источник: DixiNews
#производство

#автомобили

#КамАЗ
Москва, 03 Ноября - DIXINEWS.

Крупнейший отечественный производитель грузовых авто "КамАЗ" запустит производство своих грузовиков в Узбекистане. Данное предусмотрено в новом соглашении, заключенным с АО "Узавтосаноат". Об этом сообщается в заявлении автопроизводителя.

"Производство грузовых транспортных средств под маркой "КамАЗ" в Узбекистане будет организовано на мощностях ООО "UzAutoTrailer", дочернее предприятие АО "Узавтосаноат", - говорится в пресс-релизе. - Кроме того, в перспективе создание совместного предприятия по сборке автотехники на территории республики".

Таким образом, "КамАЗ" в будущем будет поставлять специальные сборочные комплекты ряда деталей, а также комплектующие на UzAutoTrailer, где в конечном итоге будет заниматься непосредственно сборкой шасси автомобилей, а также монтажом различных надстроек, как собственного, так и совместного изготовления. Всего к концу декабря 2017 года в планах поставить ровно 100 сборочных комплектов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
315 единиц МС-21 заказаны на данный момент
В "Титановой долине" вводят новые льготы для бизнеса
Mitsubishi отзывает более 161 тысячи своих автомобилей из-за дефекта
Читайте в рубрике:
Крымский государственный авиазавод намерены приватизировать
Автомобили LADA Vesta SW и Vesta SW Cross теперь можно купить в России
Mercedes отзовёт более миллиона опасных авто по всему миру

«Я был обречён»: история российского Робинзона Крузо из первых уст
России грозит эпидемия полиомиелита
Фейковые новости признаны словосочетанием года
Большая интрига вдруг возникла вокруг истории о громком покушении в Киеве
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГИМ проводит проект к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
Китай, 03 Ноября, 15:01.
Китай готовит начало стратегического сотрудничества с ЕврАзЭс
Российская Федерация, 03 Ноября, 14:30.
"Аэрофлот", продвигая свой сервис, "зашуршал" в СМИ
Москва, 03 Ноября, 14:09.
Минфин закупил валюту на сумму 122,8 миллиардов рублей
Москва, 03 Ноября, 10:11.
"КамАЗ" запустит производство грузовиков в Узбекистане
Москва, 03 Ноября, 09:09.
СМИ: следствие отыскало миллиарды коррупционера и бывшего полковника МВД
Москва, 02 Ноября, 15:02.
На Russian Internet Week 2017 рассказали какие профессии умрут через 3 года
Москва, 02 Ноября, 14:08.
Отстоять очередь за iPhone X могут вместо вас за 75 тыс рублей
Москва, 02 Ноября, 10:02.
Bloomberg: миллиардеры России заработали с начала года $22,5 млрд
США, 02 Ноября, 09:08.
Стоимость компании Tesla упала почти на $620 млн за минувшие месяцы
Москва, 02 Ноября, 08:13.
Сооснователь "Яндекс" намерен распродать часть своих акций
Москва, 01 Ноября, 19:23.
315 единиц МС-21 заказаны на данный момент
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия