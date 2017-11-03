"КамАЗ" запустит производство грузовиков в Узбекистане

Крупнейший отечественный производитель грузовых авто "КамАЗ" запустит производство своих грузовиков в Узбекистане. Данное предусмотрено в новом соглашении, заключенным с АО "Узавтосаноат". Об этом сообщается в заявлении автопроизводителя.

"Производство грузовых транспортных средств под маркой "КамАЗ" в Узбекистане будет организовано на мощностях ООО "UzAutoTrailer", дочернее предприятие АО "Узавтосаноат", - говорится в пресс-релизе. - Кроме того, в перспективе создание совместного предприятия по сборке автотехники на территории республики".

Таким образом, "КамАЗ" в будущем будет поставлять специальные сборочные комплекты ряда деталей, а также комплектующие на UzAutoTrailer, где в конечном итоге будет заниматься непосредственно сборкой шасси автомобилей, а также монтажом различных надстроек, как собственного, так и совместного изготовления. Всего к концу декабря 2017 года в планах поставить ровно 100 сборочных комплектов.