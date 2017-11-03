СМИ: следствие отыскало миллиарды коррупционера и бывшего полковника МВД

Органы следствия смогли обнаружить многомиллиардное состояние, принадлежавшее полковнику МВД Дмитрию Захарченко - бывшему сотруднику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В данный момент он обвиняется в ряде коррупционных преступлений. Об этом с пятницу сообщают в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 миллионов рублей, более $140 миллионов, более €2 миллионов, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма", - приводят цитату своего источника корреспонденты ТАСС.

В данный момент ведётся следствие и выяснение всех подробностей совершенных бывшим сотрудником правоохранительных органов преступлений. Как отмечают многие рядовых сотрудники МВД, его пример наносит огромный ущерб репутации отечественной полиции.