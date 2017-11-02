Общество

Алексей Мирный
2 Ноября, 2017 15:02

На Russian Internet Week 2017 рассказали какие профессии умрут через 3 года

RIW2017.
Источник: DixiNews
#бизнес

#форум

#RIW2017
Москва, 02 Ноября - DIXINEWS.

Сегодня в четверг в московском Экспоцентре проходит второй день большого форума Russian Internet Week 2017. На мероприятии выступило множество спикеров, специалистов известных западных компаний. Они поделились передовым мировым опытом в области электронных коммуникаций.

Тьери Селлерин, специалист международной компании "БаззФактори Россия", выступил с докладом относительно последних трендов потребительского буржуазного общества и их связи с современными высокими технологиями. Здесь было сказано о том, какие принципы лежат в основе принимаемых решений как самих потребителей, так и в сфере диджитал-бизнеса, который продаёт им свои товары и услуги.

Также Селлерин поднял вопрос о перспективах в отношении кадровой политики и тему актуальности специалистов в тех или иных сферах экономики. "В будущем, примерно через 3 года, такие профессии как контент менеджер, журналист, копирайтер, простой маркетолог, а также бухгалтер будут постепенно умирать. Из всех будут заменять программы и роботы", - сказал спикер.

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