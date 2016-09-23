Общество

Алексей Мирный
2 Ноября, 2017 14:08

Отстоять очередь за iPhone X могут вместо вас за 75 тыс рублей

Телефон iPhone.
Источник: DixiNews
#гаджеты

#телефоны
Москва, 02 Ноября - DIXINEWS.

От 10 до 40 тысяч рублей стоит места в очереди за новым iPhone X. Информацию об этом можно найти в обновлениях на одном из самых известном сервисов по продаже-покупке различных товаров и услуг.

На данном ресурсе можно найти объявления о продаже места в очередях в торговых сетях электроники для того, чтобы получить новый телефон первым. Места в этих очередях продаются в разных магазинах, таких как ГУМ или другие магазины города Москвы.

На данном сайте, кроме того можно найти даже объявление, в которых человек не только может выстоять за вас очередь, но также готов доставить домой вновь купленный смартфон. Данная услуга может стоить до 75 тысяч рублей.

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