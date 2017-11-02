Bloomberg: миллиардеры России заработали с начала года $22,5 млрд

Общий капитал всех 26 российских миллиардеров с начала года увеличился на $22,5 млрд. Это данные по состоянию на 1 ноября. Такую информацию сообщают в новой публикации Bloomberg Billionaires Index - ежедневно обновляемом рейтинге Bloomberg.

Так, главный акционер "Северстали" Алексей Мордашов, он занимает лидирующее место среди отечественных миллиардеров, а также 50-е в общем мировом рейтинге, только за 10 месяцев увеличил свой капитал на $1,94 млрд. Общее его состояние - $18,9 млрд.

Второе место и 52-е в общем рейтинге в списке - президент "Интерроса", председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин, он увеличил своё состояние на $1,85 млрд, на 1 ноября оно теперь составляет $18,5 млрд.

На третьем месте среди россиян, а также 64-е место в мировом рейтинге, глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал вырос на целых $3,44 млрд и теперь составил $16,6 млрд.