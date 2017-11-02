Бизнес

Алексей Мирный
2 Ноября, 2017 10:02

Bloomberg: миллиардеры России заработали с начала года $22,5 млрд

Председатель совета директоров "Северсталь", самый богатый человек в России Алексей Мордашов.
Автор фото: Сергей Коньков
#рейтинг

#доход

#статистика
Москва, 02 Ноября - DIXINEWS.

Общий капитал всех 26 российских миллиардеров с начала года увеличился на $22,5 млрд. Это данные по состоянию на 1 ноября. Такую информацию сообщают в новой публикации Bloomberg Billionaires Index - ежедневно обновляемом рейтинге Bloomberg.

Так, главный акционер "Северстали" Алексей Мордашов, он занимает лидирующее место среди отечественных миллиардеров, а также 50-е в общем мировом рейтинге, только за 10 месяцев увеличил свой капитал на $1,94 млрд. Общее его состояние - $18,9 млрд.

Второе место и 52-е в общем рейтинге в списке - президент "Интерроса", председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин, он увеличил своё состояние на $1,85 млрд, на 1 ноября оно теперь составляет $18,5 млрд.

На третьем месте среди россиян, а также 64-е место в мировом рейтинге, глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал вырос на целых $3,44 млрд и теперь составил $16,6 млрд.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Прогнозы цен на нефть ухудшились в докладе Всемирного банка
Исследование: москвичам для счастья нужно вдвое больше денег, чем жителям регионов
Минтруд опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в России
Читайте в рубрике:
Сооснователь "Яндекс" намерен распродать часть своих акций
Алтайским моногородам выделят 11,4 млн рублей на развитие малого бизнеса
Китай купил McDonald’s и переименовал в "Золотые арки"

Сенатор требует от Twitter предоставить конгрессу США переписку Ассанжа и WikiLeaks
Белый дом подготовил санкционный список российских структур
Выставка бонсай в Москве: мир миниатюрных деревьев
Студент из Башкирии стал финалистом шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия»
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Bloomberg: миллиардеры России заработали с начала года $22,5 млрд
США, 02 Ноября, 09:08.
Стоимость компании Tesla упала почти на $620 млн за минувшие месяцы
Москва, 02 Ноября, 08:13.
Сооснователь "Яндекс" намерен распродать часть своих акций
Москва, 01 Ноября, 19:23.
315 единиц МС-21 заказаны на данный момент
Москва, 01 Ноября, 11:33.
В Москве началась выставка Russian Internet Week 2017
Крым, 01 Ноября, 09:53.
НАК: авария на газопроводе в Алуште может быть терактом
За рубежом, 01 Ноября, 09:04.
"Газпром" и Иран намерены построить газопровод длинной в 1200 километров
США, 01 Ноября, 08:01.
В Нью-Йорке произошёл очередной теракт
Крым, 31 Октября, 22:13.
В Крыму можно будет попасть бесплатно в "Ласточкино гнездо" и Воронцовский дворец
Москва, 31 Октября, 21:11.
МЧС России рассказали о службе девушек в их рядах
Москва, 31 Октября, 20:15.
Росстат: россияне стали чаще умирать и реже разводиться
Москва, 31 Октября, 19:08.
На выставке "Таможенная служба-2017" рассказали о введении чипирования
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия