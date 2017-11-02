Стоимость компании Tesla упала почти на $620 млн за минувшие месяцы

Американская автомобильная компания Tesla, которая выпускает электромобили и солнечные батареи, по итогам 3-го квартала нынешнего года осталась в убытке на $619,4 млн, то есть стоимость акции упала до $2,92 за штуку.

Об этом отмечено в опубликованной в среду корпоративной отчетности.

Американская газета The Wall Street Journal отмечает, что аналитики были намерены увидеть несколько лучшие показатели и прогнозировали убыток на уровне около $2,28 за акцию. Хотя в прошлом году в том же 3-м квартале, стоимость акции компании составляла всего $1,61, соответственно, за года, капитализация компании значительно возрастала, не смотря на ситуативные проблемы с производством.

По итогам новых биржевых торгов стоимость суммы акций компании Tesla упала примерно на 3,2%.