Экономика

Алексей Мирный
2 Ноября, 2017 09:08

Стоимость компании Tesla упала почти на $620 млн за минувшие месяцы

Автомобиль Tesla.
Источник: DixiNews
#авто

#биржа

#Tesla
США, 02 Ноября - DIXINEWS.

Американская автомобильная компания Tesla, которая выпускает электромобили и солнечные батареи, по итогам 3-го квартала нынешнего года осталась в убытке на $619,4 млн, то есть стоимость акции упала до $2,92 за штуку.

Об этом отмечено в опубликованной в среду корпоративной отчетности.

Американская газета The Wall Street Journal отмечает, что аналитики были намерены увидеть несколько лучшие показатели и прогнозировали убыток на уровне около $2,28 за акцию. Хотя в прошлом году в том же 3-м квартале, стоимость акции компании составляла всего $1,61, соответственно, за года, капитализация компании значительно возрастала, не смотря на ситуативные проблемы с производством.

По итогам новых биржевых торгов стоимость суммы акций компании Tesla упала примерно на 3,2%.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
General Motors выплатит $13,9 млн штрафов за попытку обмана клиентов
Автомобили LADA Vesta SW и Vesta SW Cross теперь можно купить в России
Mitsubishi отзывает более 161 тысячи своих автомобилей из-за дефекта
Читайте в рубрике:
315 единиц МС-21 заказаны на данный момент
На выставке "Таможенная служба-2017" рассказали о введении чипирования
Приднестровье и Россия обсудили направления сотрудничества

«Бежать надо отсюда уже»: жители Ямала стали очевидцами полёта «Тополя»
Успех музыкального «Союза»: в Туле производят микрофоны для рок-звёзд мирового масштаба
Легендарные Scorpions приехали в Сочи
Эксперт: После преодоления отметки в $60 за баррель цена на нефть продолжит расти
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Bloomberg: миллиардеры России заработали с начала года $22,5 млрд
США, 02 Ноября, 09:08.
Стоимость компании Tesla упала почти на $620 млн за минувшие месяцы
Москва, 02 Ноября, 08:13.
Сооснователь "Яндекс" намерен распродать часть своих акций
Москва, 01 Ноября, 19:23.
315 единиц МС-21 заказаны на данный момент
Москва, 01 Ноября, 11:33.
В Москве началась выставка Russian Internet Week 2017
Крым, 01 Ноября, 09:53.
НАК: авария на газопроводе в Алуште может быть терактом
За рубежом, 01 Ноября, 09:04.
"Газпром" и Иран намерены построить газопровод длинной в 1200 километров
США, 01 Ноября, 08:01.
В Нью-Йорке произошёл очередной теракт
Крым, 31 Октября, 22:13.
В Крыму можно будет попасть бесплатно в "Ласточкино гнездо" и Воронцовский дворец
Москва, 31 Октября, 21:11.
МЧС России рассказали о службе девушек в их рядах
Москва, 31 Октября, 20:15.
Росстат: россияне стали чаще умирать и реже разводиться
Москва, 31 Октября, 19:08.
На выставке "Таможенная служба-2017" рассказали о введении чипирования
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия