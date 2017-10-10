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Алексей Мирный
2 Ноября, 2017 08:13
Сооснователь "Яндекс" намерен распродать часть своих акций
Компания "Яндекс".
Источник: DixiNews
Москва, 02 Ноября - DIXINEWS.
Сооснователь, а также гендиректор корпорации "Яндекс" Аркадий Волож намерен продать около 2,25 млн своих акций класса А. Это составит приблизительно 0,7% от всего количества акций интернет-компании.
Такая информация размещена на портале SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США).
"Сейчас Волож владеет примерно 34,5 млн акций класса B, что соответствует примерно 11% экономической доли в компании и примерно 48% голосов", - сообщает "Яндекс".
На 30 сентября 2017 года, общее количество акций компании "Яндекс" составляет 325 775 802 штук (в том числе 280 992 067 класса А и 44 853 734 класса B, плюс ещё одна акция приоритета). Стоимость самого "Яндекса" на данный момент около $11 млрд.
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