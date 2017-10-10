Бизнес

Алексей Мирный
2 Ноября, 2017 08:13

Сооснователь "Яндекс" намерен распродать часть своих акций

Компания "Яндекс".
Источник: DixiNews
Москва, 02 Ноября - DIXINEWS.

Сооснователь, а также гендиректор корпорации "Яндекс" Аркадий Волож намерен продать около 2,25 млн своих акций класса А. Это составит приблизительно 0,7% от всего количества акций интернет-компании.

Такая информация размещена на портале SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США).

"Сейчас Волож владеет примерно 34,5 млн акций класса B, что соответствует примерно 11% экономической доли в компании и примерно 48% голосов", - сообщает "Яндекс".

На 30 сентября 2017 года, общее количество акций компании "Яндекс" составляет 325 775 802 штук (в том числе 280 992 067 класса А и 44 853 734 класса B, плюс ещё одна акция приоритета). Стоимость самого "Яндекса" на данный момент около $11 млрд.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Bloomberg: миллиардеры России заработали с начала года $22,5 млрд
Алтайским моногородам выделят 11,4 млн рублей на развитие малого бизнеса
Китай купил McDonald’s и переименовал в "Золотые арки"

«Бежать надо отсюда уже»: жители Ямала стали очевидцами полёта «Тополя»
Легендарные Scorpions приехали в Сочи
Эксперт: После преодоления отметки в $60 за баррель цена на нефть продолжит расти
Пропавший вертолет Ми-8 разыскивают при помощи батискафа "Фалкон"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Bloomberg: миллиардеры России заработали с начала года $22,5 млрд
США, 02 Ноября, 09:08.
Стоимость компании Tesla упала почти на $620 млн за минувшие месяцы
Москва, 02 Ноября, 08:13.
Сооснователь "Яндекс" намерен распродать часть своих акций
Москва, 01 Ноября, 19:23.
315 единиц МС-21 заказаны на данный момент
Москва, 01 Ноября, 11:33.
В Москве началась выставка Russian Internet Week 2017
Крым, 01 Ноября, 09:53.
НАК: авария на газопроводе в Алуште может быть терактом
За рубежом, 01 Ноября, 09:04.
"Газпром" и Иран намерены построить газопровод длинной в 1200 километров
США, 01 Ноября, 08:01.
В Нью-Йорке произошёл очередной теракт
Крым, 31 Октября, 22:13.
В Крыму можно будет попасть бесплатно в "Ласточкино гнездо" и Воронцовский дворец
Москва, 31 Октября, 21:11.
МЧС России рассказали о службе девушек в их рядах
Москва, 31 Октября, 20:15.
Росстат: россияне стали чаще умирать и реже разводиться
Москва, 31 Октября, 19:08.
На выставке "Таможенная служба-2017" рассказали о введении чипирования
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия