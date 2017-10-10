Сооснователь "Яндекс" намерен распродать часть своих акций

Сооснователь, а также гендиректор корпорации "Яндекс" Аркадий Волож намерен продать около 2,25 млн своих акций класса А. Это составит приблизительно 0,7% от всего количества акций интернет-компании.

Такая информация размещена на портале SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США).

"Сейчас Волож владеет примерно 34,5 млн акций класса B, что соответствует примерно 11% экономической доли в компании и примерно 48% голосов", - сообщает "Яндекс".

На 30 сентября 2017 года, общее количество акций компании "Яндекс" составляет 325 775 802 штук (в том числе 280 992 067 класса А и 44 853 734 класса B, плюс ещё одна акция приоритета). Стоимость самого "Яндекса" на данный момент около $11 млрд.