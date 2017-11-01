Экономика

Алексей Мирный
1 Ноября, 2017 19:23

315 единиц МС-21 заказаны на данный момент

Самолёт МС-21.
Автор фото: Марина Лысцева
#самолёт

#авиация

#производство
Москва, 01 Ноября - DIXINEWS.

На новый российский ближне-среднемагистральный авиалайнер МС-21 уже собран портфель заказов из 315 воздушных судов, за 175 из них уже внесена полная предоплата. Об этом сообщил в среду вице-президент корпорации "Иркут" по маркетингу и продажам Кирилл Будаев.

Именно эта корпорация занимается разработкой нового самолёта. Он стал одной из основных тем обсуждения в кулуарах состоявшегося форума "Крылья будущего".

"Сейчас у нас твердых заказов 175. Всего у нас 315 заказов, включая опционы и меморандумы", - отметил Будаев. Он также рассказал, что мощности их предприятия уже загружены на ближайшие четыре года.

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