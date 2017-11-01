315 единиц МС-21 заказаны на данный момент

На новый российский ближне-среднемагистральный авиалайнер МС-21 уже собран портфель заказов из 315 воздушных судов, за 175 из них уже внесена полная предоплата. Об этом сообщил в среду вице-президент корпорации "Иркут" по маркетингу и продажам Кирилл Будаев.

Именно эта корпорация занимается разработкой нового самолёта. Он стал одной из основных тем обсуждения в кулуарах состоявшегося форума "Крылья будущего".

"Сейчас у нас твердых заказов 175. Всего у нас 315 заказов, включая опционы и меморандумы", - отметил Будаев. Он также рассказал, что мощности их предприятия уже загружены на ближайшие четыре года.