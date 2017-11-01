В Москве началась выставка Russian Internet Week 2017

В эти минуты в московском Экспоцентре на Красной Пресне стартует выставка Russian Internet Week (RIW 2017). Это одно из самых масштабных мероприятий в области интернет технологий и электронного бизнеса в России.

Неделя Российского Интернета это ежегодное мероприятие сразу в пяти различных отраслях: Интернет, телекоммуникации, медиа, программное обеспечение, а также ИТ. Здесь проходят форумы, а также разного рода показательные шоу в области высоких технологий. По словам организаторов мероприятия, в нём объединяется сразу 3 различных формата, каждый может представлять интерес для тех или иных групп участников.

"В рамках RIW 2017 все 3 дня будет работать Выставка Internet Expo 2017, на которой участники смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов", - пишут на сайте организаторов.

В рамках RIW также состоится выставка Internet Expo 2017. Это площадка для установления бизнес контактов, а также проведения демонстраций и переговоров отрасли высоких технологий.

RIW 2017 будет проходить с 1 по 3 ноября.