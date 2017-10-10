"Газпром" и Иран намерены построить газопровод длинной в 1200 километров

Россия и Иран намерены в среду подписать соответствующие документы о взаимопонимании, благодаря которым в будущем они окажут поддержку в проекте строительства ирано-индийского газопровода, длинной в 1200 км с учетом газопровода-отвода.

В данном проекте непосредственное участие примет российская нефтегазовая корпорация "Газпром", которая в рамках проекта в том числе в скором времени может начать разработку нескольких новых месторождений. Об этом сообщает министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

"Это меморандум между нашими министерствами, мы договариваемся об оказании содействия в реализации проекта по поставками газа из Ирана в Индию. Это большой крупный проект, участвует в нем "Газпром", будут разрабатываться месторождения на территории Ирана с участием "Газпрома", будет строиться соответствующая инфраструктура для поставок газа в Индию", - рассказал Новак.