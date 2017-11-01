Происшествия

Алексей Мирный
1 Ноября, 2017 09:53

НАК: авария на газопроводе в Алуште может быть терактом

НАК: авария на газопроводе в Алуште может быть терактом.
Автор фото: Валерий Шарифулин
#теракт

#газ

#Алушта
Крым, 01 Ноября - DIXINEWS.

В Алуште произошла авария на газопроводе, на данный момент силовые органы прорабатывают в том числе версию организованного подрыва. Во сторник утром об этом сообщили в НАК (Национальный антитеррористический комитет).

"Вчера около 8 часов вечера на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электро-передач. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода", - такую информацию сообщают в НАК.

Также отмечается, что в эти часы ремонтные службы устраняют результаты аварии.

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