В Нью-Йорке произошёл очередной теракт

В Нью-Йорке произошёл очередной жестокий теракт. На данный момент известно о восьми жертвах наезда, который совершил злоумышленник на автомобиле в Манхэттене, еще более 12 получили различные ранения.

Власти города считают, что данный мужчина скорее всего действовал намеренно, они называют случившееся террористическим актом.

Согластно данным американских силовых служб, атаку совершил один человек. СМИ уже распространили предполагаемое имя - уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в США. Однако сами власти на данный момент официально личность подозреваемого не раскрывают.