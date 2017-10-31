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Алексей Мирный
31 Октября, 2017 22:13
В Крыму можно будет попасть бесплатно в "Ласточкино гнездо" и Воронцовский дворец
Музей "Ласточкино гнездо".
Источник: DixiNews
Крым, 31 Октября - DIXINEWS.
Культурно-образовательное мероприятие под названием "Ночь искусств" будет проходить по всем регионам России в ночь с 4 на 5 ноября. Традиционная акция затронет множество музеев, галерей, выставок и других культурных объектов.
Информация о грядущем событии размещена на официальном сайте Министерства культуры РФ. Саму же программу мероприятий по любому городу РФ можно посмотреть на сайте данной акции artnight.culture.ru.
Крым в числе новых регионов откроет самые значимые культурные достояния для посетителей. Различные мероприятия пройдут в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике (он же Воронцовский дворец), в Ливадийском дворцово-парковом музее-заповеднике, в музее-замке "Ласточкино гнездо", в Симферопольском художественном музее, в Бахчисарайском историко-культурном археологическом музее-заповеднике, а также в Судакском историческом музее "Дача Функа".
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