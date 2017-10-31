Общество

Алексей Мирный
31 Октября, 2017 20:15

Росстат: россияне стали чаще умирать и реже разводиться

Свадьба.
Источник: DixiNews
#статистика

#брак

#Росстат
Москва, 31 Октября - DIXINEWS.

Росстат опубликовал статистические данные о рождаемости и смертности, а также о количестве браков и разводов среди граждан России. Согласно информации опубликованной на официальном сайте ведомства, россияне в 2017 году стали чаще умирать и реже разводиться.

В Росстате пишут, что в нынешнем году родилось 1271,6 тысяч человек, а умерло 1377,8. Таким образом в отличии от нескольких предыдущих лет, впервые в России наблюдается убыль населения.

Также показательно, что в 2016 и в 2017 годах количество браков только в два раза превышает число бракоразводных процессов. То есть только половина семейных пар оказываются успешными. Однако в нынешнем году относительное количество разводов несколько сократилось.

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