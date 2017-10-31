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Алексей Мирный
31 Октября, 2017 20:15
Росстат: россияне стали чаще умирать и реже разводиться
Свадьба.
Источник: DixiNews
Москва, 31 Октября - DIXINEWS.
Росстат опубликовал статистические данные о рождаемости и смертности, а также о количестве браков и разводов среди граждан России. Согласно информации опубликованной на официальном сайте ведомства, россияне в 2017 году стали чаще умирать и реже разводиться.
Также показательно, что в 2016 и в 2017 годах количество браков только в два раза превышает число бракоразводных процессов. То есть только половина семейных пар оказываются успешными. Однако в нынешнем году относительное количество разводов несколько сократилось.
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