О людях

Алексей Мирный
31 Октября, 2017 21:11

МЧС России рассказали о службе девушек в их рядах

Курсантки академии МЧС.
Источник: МЧС Медиа
#девушки

#МЧС

#люди
Москва, 31 Октября - DIXINEWS.

На портале МЧС Медиа рассказали о службе девушек в рядах их министерства. Здесь собрали интервью у сотрудниц о их мотивации как представительниц слабого пола, что движет ими в выборе столь опасной профессии.

"Я считаю, что девушки не то, что могут, должны быть спасателями, - делится впечатлениями курсант Маргарита Карева. - Они могут пробраться туда, куда мужчина не пролезет, а так же могут почувствовать то, чего мужчины ощутить не смогут. Я говорю об интуиции".

"Очень тяжело самому находиться в зоне ЧС, а поддерживать людей, не поддаться эмоциям и панике - труд вообще запредельный. Нужно обладать незаурядными способностями, чтобы еще и работать в такой обстановке", - говорит Анастасия Кузина в интервью портала МЧС Медиа.

Гендерный вопрос всё чаще поднимаются в рамках службы в силовых структурах Российской Федерации, а также в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Не смотря на то, что в России процент женщин в армии и других "мужских" структурах, несколько ниже чем в других странах, данная тенденция сохраняется.

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