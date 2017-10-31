На выставке "Таможенная служба-2017" рассказали о введении чипирования

Начиная с августа 2016 года, с запуска системы маркировки в России, продано меховых изделий на сумму 72,8 млрд руб. Это в 7 раз больше, чем на год раньше. Об этом сообщает ФНС в отчёте о результатах XVIII выставки "Таможенная служба-2017".

"Благодаря чипированию удалось увидеть реальные цифры мехового рынка: в системе зарегистрировано 9 400 участников, из них 640 организаций-импортеров. Легальный оборот товаров составил более 1,2 млн изделий. В основном, это изделия из норки (42%) и овчины (46%), средняя стоимость которых 77 тыс. рублей и 26 тыс. рублей. Мы объединили систему маркировки с информационной системой таможенных органов" - отметила Ольга Чепурина - руководитель Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС РФ.

Теперь таможня может в режиме онлайн проверять контрольные знаки на различных изделиях с электронными данными из системы маркировки, при это налоговые службы будут получать информацию о стоимости и данные из деклараций.

Следующий этап в развитии данной системы - это чипирование многих видов товаров, в том числе лекарств.