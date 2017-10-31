Приднестровье и Россия обсудили направления сотрудничества

Социально-экономическое положение в Приднестровье, а также меры по поддержке россиян в республике на днях обсудили на круглом столе "Налаживание экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Приднестровьем" в Общественной палате РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономразвития России.

В данном мероприятии принимал участие Рафаэл Абрамян - руководитель Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ и развития евразийской интеграции Минэкономразвития России. От нометил, что в данный момент существует есть возможности для торгово-экономического сотрудничестве между Российской Федерацией и Приднестровьем. В области легкой промышленности, сельского хозяйства, транзитного потенциала, а также сырьевой базы.

"Более того, сегодня российский рынок как никогда открыт для высококачественной приднестровской продукции, а сам регион обладает значительным нереализованным потенциалом и представляется весьма привлекательным в экономическом плане для российских инвесторов", - приводят его слова на сайте Минэкономразвития.