Экономика

Алексей Мирный
31 Октября, 2017 17:04

В "Титановой долине" вводят новые льготы для бизнеса

ОЭЗ "Титановая долина".
Источник: DixiNews
#льготы

#производство

#налоги
Москва, 31 Октября - DIXINEWS.

В экономической зоне "Титановая долина" начнет действовать режим свободной таможенной зоны. Изменения вступят в силу с 1 ноября. Резиденты данной ОЭЗ, проходя таможенный процедуры, смогут теперь пользоваться специальными льготами.

Компании-резеденты освобождены от уплаты налога (НДС), а также госпошлины при ввозе иностранного оборудования и сырья. Об этом сообщает официальный сайт Минэкономразвития России.

Резиденты, вовлечённые в развитие инфраструктуры зоны, смогут использовать новы льготы первыми. Они с начала ноября будут ввозить станки и другое производственного оборудования. Здесь планируется запуск производства с конца 2017 года.

Напомним, что ОЭЗ "Титановая долина" создана ещё в 2010 году. Она является зонаой промышленно-производственного типа. Приоритетным направлением деятельности является здесь производство различных изделий из титана, а также компонентов и оборудования для различных промышленных отраслей. На даный момент в "Титановой долине" зарегистрировано 13 резидентов.

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