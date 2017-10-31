ФНС увеличила необлагаемый минимум материнскиого капитала

Согласно новому постановлению ФНС после рождении ребенка единоразовое пособие от работодателя выплачиваемое родителей, либо же усыновителей, опекунов теперь облагаться НДФЛ не будет. Размер необлагаемой суммы составляет 50 тысяч рублей.

До этого момента получить освобождение от уплаты такого НДФЛ мог либо один родителю, либо всё таки оба супруга, но в пределах суммы - 50 тысяч на двоих. При чём для этого необходимо было представлять справку формы 2-НДФЛ с места работы.

В данном письме Министерства финансов России разъяснил, что после нововведения общая сумма освобождаемых от обложения НДФЛ выплат на родителей составляет 100 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей на каждого. Если же деньги выплачиваются после исполнения ребенку одного года, то от налога освобождается только сумма в 4000 руб.

Письмо Минфин Российской Федерации уже доведено до соответствующих органов.