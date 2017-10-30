Финансы

Алексей Мирный
30 Октября, 2017 22:04

ВВП России за 9 месяцев 2017 года вырос на 1,8%

ВВП России за 9 месяцев 2017 года вырос на 1,8%.
Автор фото: AP Photo
#бюджет

#статистика

#ВВП
Москва, 30 Октября - DIXINEWS.

Рост ВВП России за январь - сентябрь 2017 года составил 1,8%, при этом в третьем квартале показатель увеличился на 2,2%, говорится в докладе Минэкономразвития. Кроме того, министерство пересмотрело оценку роста ВВП в августе с 2,3% до 2,7%.

В сентябре показатель вырос на 2,4%.

"Важный вклад в рост в сентябре внесло сельское хозяйство благодаря рекордным показателям сбора зерновых", - указывают в министерстве.

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