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Алексей Мирный
30 Октября, 2017 22:04
ВВП России за 9 месяцев 2017 года вырос на 1,8%
ВВП России за 9 месяцев 2017 года вырос на 1,8%.
Автор фото: AP Photo
Москва, 30 Октября - DIXINEWS.
Рост ВВП России за январь - сентябрь 2017 года составил 1,8%, при этом в третьем квартале показатель увеличился на 2,2%, говорится в докладе Минэкономразвития. Кроме того, министерство пересмотрело оценку роста ВВП в августе с 2,3% до 2,7%.
В сентябре показатель вырос на 2,4%.
"Важный вклад в рост в сентябре внесло сельское хозяйство благодаря рекордным показателям сбора зерновых", - указывают в министерстве.
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