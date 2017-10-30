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Алексей Мирный
30 Октября, 2017 21:16
Алтайским моногородам выделят 11,4 млн рублей на развитие малого бизнеса
Станция Алейская в городе Алейск.
Источник: Wikimedia Commons
Алтайский край, 30 Октября - DIXINEWS.
Моногорода Алтайского края в 2017 году получат из федерального и краевого бюджетов 11,4 миллиона рублей, средства пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации края.
"Распоряжение о направлении средств подписано губернатором региона Александром Карлиным. Это проект софинансирования расходов бюджетов монопрофильных территорий на поддержку малого и среднего бизнеса. Он реализуется в рамках региональной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" до 2020 года. В 2017-м это 11,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства.
По данным регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуре, средства получат моногорода Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое и поселок Степное озеро.
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