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Алексей Мирный
30 Октября, 2017 20:10
Авиаперевозчик "Победа" подала в суд на Росавиацию
Авиаперевозчик "Победа".
Источник: DixiNews
Москва, 30 Октября - DIXINEWS.
Российский авиаперевозчик "Победа" подал в суд на Минтранс РФ и подведомственную ему Росавиацию. Из документов суда следует, что "Победа" хочет признать незаконным приказ Росавиации, в котором её отказывается в на некоторые международные направления.
В указанном приказе Росавиации говорится, что межведомственная комиссия при Минтрансе (она обладает правом допускать или отказывать в допуске авиакомпаниям на международные полеты) не разрешила "Победе" выполнять полеты из Краснодара в Тбилиси, из Москвы в Бари (Италия), Рим и Милан, а также из Махачкалы в Стамбул.
Как уточнили в "Победе", претензии лоукостера касаются только отказа в допусках на полеты в Тбилиси и Стамбул.
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