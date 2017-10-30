Общество

Алексей Мирный
30 Октября, 2017 20:10

Авиаперевозчик "Победа" подала в суд на Росавиацию

Авиаперевозчик "Победа".
Источник: DixiNews
#авиация

#суд

#минтранс
Москва, 30 Октября - DIXINEWS.

Российский авиаперевозчик "Победа" подал в суд на Минтранс РФ и подведомственную ему Росавиацию. Из документов суда следует, что "Победа" хочет признать незаконным приказ Росавиации, в котором её отказывается в на некоторые международные направления.

В указанном приказе Росавиации говорится, что межведомственная комиссия при Минтрансе (она обладает правом допускать или отказывать в допуске авиакомпаниям на международные полеты) не разрешила "Победе" выполнять полеты из Краснодара в Тбилиси, из Москвы в Бари (Италия), Рим и Милан, а также из Махачкалы в Стамбул.

Как уточнили в "Победе", претензии лоукостера касаются только отказа в допусках на полеты в Тбилиси и Стамбул.

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