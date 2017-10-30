Армия и оружие

Алексей Мирный
30 Октября, 2017 14:12

Замминистра обороны: о сращение военного бюджета и зарплатах военных

Замминистра обороны: о сращение военного бюджета и зарплатах военных.
Автор фото: Виталий Кузьмин
Источник: vitalykuzmin.net
#бюджет

#вооружения

#министерство
Москва, 30 Октября - DIXINEWS.

Сокращение бюджетных средств Министерства обороны Российской Федерации, которое происходит в последние годы, не отразится на зарплатах военных. Такое заявление сделала Татьяна Шевцова - замминистра обороны.

"В число "защищенных" статей вошли, прежде всего, денежное довольствие военнослужащих, оплата труда гражданского персонала, компенсационные выплаты, а также пенсии и иные выплаты военным пенсионерам", - отметила Шевцова

Также она рассказала о том, что в данное время военное ведомство проводит программу "Эффективная армия". Данная инициатива уже в 2016 году позволила сэкономить 14,2 млрд руб., а косвенная экономия составила около 22,5 млрд руб. При всём этом, по словам замминистра, в 2016 году министерству удалось даже увеличить среднее денежное довольствие военнослужащих до 63,6 тыс. рублей.

Стоит отметить, что большинство военных экспертов России в один голос отмечают, что в сложившейся геополитической обстановке попросту опасно уменьшение военного бюджета. Не смотря на относительный экономический кризис, который традиционно является у нас перманентным, армия требует внимание как никогда.

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