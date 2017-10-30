General Motors выплатит $13,9 млн штрафов за попытку обмана клиентов

Корпорация производства автомобилей General Motors обязана выплатить округу Ориндж в штате Калифорния $13,9 млн по решению судебного иска, согласно которому GM обвиняют в сокрытии дефектов в их автомашинах.

Информация об этом в воскресенье появилась в агентстве Associated Press.

Данный иск власти подали в 2014 году. Там утверждалось, что GM намеренно "вводила в заблуждение потребителей ее продукции" и скрывала данные о наличии неисправностей в автомобилях собственного производства. Здесь обнаружены дефекты подушек безопасности, в рулевом управлении, тормозах и системы зажигания.