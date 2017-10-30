Промышленность

Алексей Мирный
30 Октября, 2017 12:10

Крымский государственный авиазавод намерены приватизировать

Бе-12 - противолодочный самолёт-амфибия, которые ремонтировал "Евпаторийский авиационный завод".
Источник: DixiNews
#завод

#авиация

#приватизация
Крым, 30 Октября - DIXINEWS.

Власти Крыма уже в первом полугодии 2018 года намерены завершить приватизацию госпредприятия "Евпаторийский авиационный завод". Об этом в понедельник сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений региона.

"Завершение мероприятий по приватизации планируется в первой половине 2018 года", - отметила представитель ведомства. - Информацией о вхождении завода в состав Объединенной авиастроительной корпорации Минимущества Крыма не располагает"

Как отмечают власти Республики Крым, за последние 3 года с момента воссоединения с Россией, количество работников завода выросло вдвое. Предприятие выполняет гособоронзаказы по обслуживанию и ремонту военное техники ВКС и по результатам первых двух кварталов 2017 года получило прибыть.

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