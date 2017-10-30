Крымский государственный авиазавод намерены приватизировать

Власти Крыма уже в первом полугодии 2018 года намерены завершить приватизацию госпредприятия "Евпаторийский авиационный завод". Об этом в понедельник сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений региона.

"Завершение мероприятий по приватизации планируется в первой половине 2018 года", - отметила представитель ведомства. - Информацией о вхождении завода в состав Объединенной авиастроительной корпорации Минимущества Крыма не располагает"

Как отмечают власти Республики Крым, за последние 3 года с момента воссоединения с Россией, количество работников завода выросло вдвое. Предприятие выполняет гособоронзаказы по обслуживанию и ремонту военное техники ВКС и по результатам первых двух кварталов 2017 года получило прибыть.