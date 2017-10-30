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Алексей Мирный
30 Октября, 2017 11:07
Россия может получить $30 млрд от Египта за сотрудничество в атомной сфере
Ленинградская атомная электростанция.
Источник: DixiNews
Каир, 30 Октября - DIXINEWS.
Официальный Египет отмечает, что их стране удалось продвинуться в переговорах с Россией о строительства первой АЭС "Дабаа" в их стране. Министр электроэнергетики Египта Мухаммед Шакер поделился этим в ходе международной конференции МАГАТЭ.
"Мы далеко продвинулись в подготовке всех стратегических договоренностей с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Мы также завершили все технические, финансовые и правовые аспекты", - отметил минимтр. - Надеюсь, в ближайшем будущем мы подпишем всеобъемлющее комплексное соглашение о реализации ядерной программы Египта".
Напомним, Россия в данный момент ведёт целых несколько программ по разработке и строительству ряда новых АЭС в как за рубежом, так и в самой Российской Федерации. К примеру, при помощи РФ намечено строительство такой электростанции в Молдове.
Четыре энергоблока новой АЭС по 1200 МВт каждый должны быть запущены к 2024 году. Стоимость проекта оценивается примерно в $30 млрд.
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